ಅಪ್ಪು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ; ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ನಂಟಿನ ಒಂದು ದಾಖಲೆ. ರಾಘಣ್ಣ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪುನೀತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವುಕತೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಾವಿನ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ? 'ಗಂಧದ ಗುಡಿ' ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪು ಆಡಿದ್ದ ಆ ಮಾತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಘಣ್ಣ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ (Puneeth Rajkumar) ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೋವು. ಕೇವಲ 46ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಅಪ್ಪು, ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಗಂಧದ ಗುಡಿ’ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಪು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ (Raghavendra Rajkumar) ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪುನೀತ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಘಣ್ಣ, ಅಂದು ತಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಆ ಹೇಳಿಕೆ, ಅಪ್ಪು ಅಗಲಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡತೊಡಗಿತು ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪುಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಈ ಘಟನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
'ನನ್ನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪು!
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಆಸಕ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಗಂಧದ ಗುಡಿ’ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಡು, ವನ್ಯಜೀವಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಪ್ಪು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
“ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಪುನೀತ್ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ರಾಘಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. “ಏನಪ್ಪಾ ಪಾಪು, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾತಿನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿ, ‘ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿ ಇದು ಉಳಿಯಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಅಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಘಣ್ಣಗೆ ಈಗಲೂ ಕಾಡುವ ನೆನಪು!
ಅಂದು ಪುನೀತ್ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರತೊಡಗಿತು ಎಂದು ರಾಘಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪು ಅಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಅಡಗಿತ್ತೇ? ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿತ್ತೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಾಘಣ್ಣ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದವು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುನೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢವಾದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಣ್ಣನಾಗಿ ರಾಘಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕಾಡಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆನಪು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
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ಅಪ್ಪು ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಂಚು ಒದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ!
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
‘ಗಂಧದ ಗುಡಿ’ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಪು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವು ಪುನೀತ್ ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರೇಮ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಂದಿತು.
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ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದ 'ಗಂಧದ ಗುಡಿ'
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ‘ಅಪ್ಪು’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ನಾಯಕನಟನ ಪಯಣ, ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಜೇಮ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೆನಪಾಯಿತು. ಆದರೆ ‘ಗಂಧದ ಗುಡಿ’ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಅಪ್ಪು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ; ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ನಂಟಿನ ಒಂದು ದಾಖಲೆ. ರಾಘಣ್ಣ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪುನೀತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವುಕತೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಅಪ್ಪು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ‘ಗಂಧದ ಗುಡಿ’ಯಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿವೆ.