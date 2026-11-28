ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ‘ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ’ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಟೀಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ?
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಈವರೆಗೆ ನೋಡಿರದ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ‘ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಟೈಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಲುಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರುದ್ರ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ., ಶಶಿಕಿರಣ್ ಆರ್. ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಚಿತ್ರತಂಡದ್ದು.
ಕಿಚ್ಚನ ಲುಕ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ; ಟೀಸರ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ!
‘ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ’ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. #DadaOnHoliday ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹೊಸ ಗೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಜೋರಾಗಿದೆ.
‘ಮಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಕೊಚ್ಚಲ್ಲ... ಲವ್ ಇಲ್ಲ, ಗೋಳಿಲ್ಲ’: ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಕ್!
ಟೀಸರ್ನ ಆರಂಭವೇ ಚಿತ್ರದ ಮನರಂಜನೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಪಾತ, ಗಾಢ ಹಿಂಸೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಸುಳಿವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 'ಮಚ್ಚಿಲ್ಲ-ಕೊಚ್ಚಲ್ಲ, ಲವ್ ಇಲ್ಲ-ಗೋಳಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಸ್ ಖದರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಛಾಯೆಯಲ್ಲೂ ಸುದೀಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಂಟ್ರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
'ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ಪಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿವೆ. ಟೀಸರ್ ನೀಡುವ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪ್ರವಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥಾಹಂದರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಮೆರುಗು; ‘ಕರಿಯ’ ನೆನಪಿಸಿದ ಟ್ಯೂನ್!
ಟೀಸರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಸಂಗೀತದ ಜೋಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕರಿಯ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸಂಗೀತದ ಸಾಮ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೆ. ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಕೇತ್ ಆಚಾರ್ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನೇ ಪ್ರೇಮ್ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ’ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್, ಹಾಸ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ: ಕಿಚ್ಚನ ಈ ರಂಗುರಂಗಿನ ‘ಹಾಲಿಡೇ’ ತೆರೆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದೆ.