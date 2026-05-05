ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ 49 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರು, ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೈವಿಕ ತಂದೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೆಟೆರೊಪಟರ್ನಲ್ ಸೂಪರ್ಫೆಕಂಡೇಶನ್' ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಲಂಡನ್ (ಮೇ.5): ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 49 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳಿಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು, ತಮ್ಮ 40ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಂದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ 1976 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಿಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಲಾವಿನಿಯಾ ಓಸ್ಬೋರ್ನ್ (49), ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಡಿಎನ್ಎ (DNA) ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಇವರು ತಂದೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ 'ಸಹೋದರಿಯರು'.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಹೆಟೆರೊಪಟರ್ನಲ್ ಸೂಪರ್ಫೆಕಂಡೇಶನ್' (Heteropaternal superfecundation) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಋತುಚಕ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರುಷರ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಫಲಿತಗೊಂಡಾಗ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೇವಲ ಎರಡು ಡಜನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿ (BBC) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಲಾವಿನಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಅಳುಕು ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಯಿತು. "ಬಹುಶಃ ಸುಪ್ತಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತೇನೋ," ಎಂದು ಅವರು ಬಿಬಿಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೇರಿದವಳು ಎನ್ನಲು ಅವಳೊಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಳು, ಈಗ ಅವಳೂ ನನ್ನವಳಲ್ಲ (ಪೂರ್ಣ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲ) ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು. ಆದರೆ ಮಿಚೆಲ್ ಇದನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೇನು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ, ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ
ಈ ಸಹೋದರಿಯರ ಬಾಲ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಜೀವನ ಒದಗಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೋಷಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು. ತಾಯಿ 'ಜೇಮ್ಸ್' ಎಂಬುವವರನ್ನು ಇವರ ತಂದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಆತ ತಂದೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
ನಂತರ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರಿಗೆ 'ಅಲೆಕ್ಸ್' ಎಂಬುವವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಅವನೇ ತನ್ನ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಇತ್ತ ಲಾವಿನಿಯಾ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿಂಜರಿದರೂ, ನಂತರ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅಲೆಕ್ಸ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಾವಿನಿಯಾ ತನ್ನ ತಂದೆ 'ಆರ್ಥರ್' ಎಂಬುವವರನ್ನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಬಾಂಧವ್ಯದ ಹೊಸ ಆರಂಭ
ಲಾವಿನಿಯಾ ಈಗ ತನ್ನ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಆರ್ಥರ್ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ದಶಕಗಳಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈಗ ದೂರವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥರ್ ಅವರು ಮಿಚೆಲ್ ಅವರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಅವರು ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಎಂದು ಮಿಚೆಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮಿಚೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಎನ್ಎ ವರದಿ ಬಂದ ದಿನವೇ ಅವರ ತಾಯಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಂತಾಯಿತು. ಆರ್ಥರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕೆಯ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು.