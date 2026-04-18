Toxic relationships: ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ಆಕೆಯ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಭೀಕರ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಆ ಮಹಿಳೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಜೋಕ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಪಾಲಿಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧವು ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಲು ಅವಳ ದೇಹವನ್ನೇ ಒಂದು ಬೊಂಬೆಯಂತೆ ಬಳಸಿ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 250 ಬಾರಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿದ ಘಟನೆಯು ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ಗಾಯಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆಯೋ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೈರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ವೇದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಳು. ಆ ಹಿಂಸೆಯು ಅವಳ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಹಳೆಯ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಅವಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.
ಮಹಿಳೆಗೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ
ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿ ಮಾಡಿದ ಪೈಶಾಚಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಈ ಮಹಿಳೆ, ತನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲಿರುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿ, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಘಟನೆಯು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಘೋರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಮಹಿಳೆ, ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಇದು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಸುದ್ದಿಯು ಪೈಶಾಚಿಕತೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಎದುರಾದ ವಿಪರೀತ ವೇದನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 250 ಬಾರಿ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಇರುವ ಭಯವನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವನು ಅವಳ ಶರೀರವನ್ನು ಟ್ಯಾಟೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು.
ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದ ಮೇಲೂ ಟ್ಯಾಟೂ
ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅವಳ ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕೈಗಳು, ಬೆನ್ನು.. ಹೀಗೆ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿದನು. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 250 ಬಾರಿ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಅವಳ ರೂಪವೇ ಬದಲಾಗಿಹೋಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಶಾರೀರಿಕ ನೋವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವಳ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ನರಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವಳು, ಒಂದು ದಿನ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಳು. ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಳು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಷಪೂರಿತ (Toxic) ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.