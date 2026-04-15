Indian vs American parenting: ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ 'ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ' ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರ 'ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ'ದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಡಸ್ಟಿನ್ ಚೆವಿಯರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲಂಬನೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನಪರ್ಯಂತದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಡಸ್ಟಿನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ' ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ 70ರ ಹರೆಯ ದಾಟಿದರೂ ಸಹ, ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ಅಥವಾ ವಯೋಸಹಜ ಅಶಕ್ತತೆ ಎದುರಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗಲು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಪೋಷಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪೋಷಣೆಯ ಮಾದರಿಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಆಸರೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಘನತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು.
ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ-ಪಲ್ಟಾ
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪೋಷಣೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಬಾಲ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಭಾರತೀಯ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಖವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುವುದು ತಮ್ಮ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ 'ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ'ಯ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು?
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾದರೆ, ಭಾರತದಂತಹ ಪೌರಸ್ತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯು ಕುಟುಂಬದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ, ಈ ಎರಡು ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠವಲ್ಲ. ಇವು ಕೇವಲ ಆಯಾ ಸಮಾಜದ ಭಿನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾದರಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾದರಿಯು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ತವಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ..
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾಗಬಲ್ಲದು. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಗತಿಕ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.