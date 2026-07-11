ರೆಡ್ಡಿಟ್ನ 'ಗರ್ಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಡೈರೀಸ್' (Girl Dinner Diaries) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತೆ 25 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯ ಕಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ (Adult Education) ಕುರಿತು ಹೊಸದೊಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಆಚರಣೆಯ ರಾತ್ರಿಯೇ ಎದುರಾದ ಆಘಾತ!
ಯುವತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ 33 ವರ್ಷ. ಯುವತಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು (Summer School Semester) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಖುಷಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಆಕೆಯ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನಕ್ಕೆ (Dinner) ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಶುರುವಾಯಿತು.
ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ತನ್ನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ (Spotify) ಮೂಲಕ ಹಾಡು ಹಾಕುವಂತೆ ಯುವತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಕೆ ಹಾಡು ಹಾಕಲು ಆತನ ಫೋನ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಆತನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ (Instagram) ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿವಾಹಿತ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ (Married Ex-Girlfriend) ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಸಂದೇಶಗಳ ತುಣುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು.
ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಜೊತೆ ರಹಸ್ಯ ಚಾಟಿಂಗ್!
ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ 2021 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಭೋಜನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈತ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ (25 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ) ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಕೆಯ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆತನ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಈ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್, "ಲೇಟ್ ಬ್ಲೂಮರ್, ಐ ಗೆಸ್" (Late bloomer, I guess - ಅಂದರೆ ತಡವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವಳು ಇರಬೇಕು) ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಈ ರಹಸ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು! ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಯುವತಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವಾಯಿತು.
ನಿಜ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಪ್ರೇಮಿ!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಳು. ಆಕೆಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಕೆ ತಾನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಆತನ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ (Snooping) ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಳು.
ಇದರಿಂದ ಆತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದನು. "ಅದೊಂದು ಮೂರ್ಖತನದ ಜೋಕ್ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದನು. ತನಗೆ ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ತಾನು ಆಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೆ, "ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು, ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಹೊಸ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಗ್ರಾಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಈತ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಬೇಕು?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತು.
"ಆತನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು" ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ತಾನು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಯುವತಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ "ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಡಂಪ್ (Dump) ಮಾಡು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಮಾಡಿದ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.
- ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು: "ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕಿ, ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೇವಲ ನಿನಗಾಗಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವಂತಾಗಬಾರದಿತ್ತು. ಆತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.
- ಮತ್ತೊಬ್ಬರು: "ದಯವಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಈ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಲಿ" ಎಂದರು.
- ಇನ್ನೊಬ್ಬರು: "ನೀನೇನು ತಡವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ (Not a late bloomer), ಆತ ನಿನ್ನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಹೌದು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆಯ ಕೊನೆಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಯುವತಿಯು ನಂತರ ತನ್ನ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಆ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ಆಕೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ (Blocked) ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು!
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ತನ್ನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಆಕೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಆತನಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ (25ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ) ಈಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಬೇಸತ್ತ ಯುವತಿ, ಆತನಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿನ್ನರ್ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು (Dump ಮಾಡಲು) ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.