ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಘನ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಿರುವಿರಾ? ವೈದ್ಯರ ಈ ಸಲಹೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿ
ಮಗುವಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಬೇಳೆ-ಅಕ್ಕಿ ನೀರು, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಉಪ್ಪು-ಸಕ್ಕರೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಗುವಿಗೆ ಘನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಘನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಬಳಿಕ ಇತರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಘನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಘನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಪೋಷಕರ ಸಲಹೆಗಳು:
ಜನನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಮಗುವಿಗೆ ಘನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಘನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೋಷಕರು ಕೇವಲ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ನೀರು ಬೇಡ
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಪೋಷಕರು 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಳೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿ ಎನ್ನುವುದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ. ಕೇವಲ ಇವುಗಳ ನೀರು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೂರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆಯ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.
ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕೊಡುವುದು
ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸೇಬು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆರೆಸಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಗುವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮಗುವಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ನೀಡುವುದು ಸಲ್ಲ
ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮಗುವಿನ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೀಡಬಾರದು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ರುಚಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ನೀಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂಬಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಟೀ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಬೇಡ
ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಟೀ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಮಗು ತಿನ್ನಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟೀ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಅತಿಯಾದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದು, ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಲ್ಲದು
ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಬೊಟುಲಿಸಮ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
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