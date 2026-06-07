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- ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದೆಯೇ ದರ್ಶನ್ Indra Movie ನಾಯಕಿ ನಮಿತಾಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡು ಎಂದಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದೆಯೇ ದರ್ಶನ್ Indra Movie ನಾಯಕಿ ನಮಿತಾಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡು ಎಂದಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ
Actress Namitha Controversy: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ನಮಿತಾ, 'ಬಿಲ್ಲಾ', 'ಸಿಂಹ' ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿ ನಮಿತಾ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ಬಿಲ್ಲಾ', 'ಸಿಂಹ' ದಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹರಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಿತಾ ಕೆಲವು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ
'ಸೀಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ', 'ದೇನಿಕೈನಾ ರೆಡಿ' ಮುಂತಾದ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ. ನಾಗೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ, ನಮಿತಾ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವೇ ನಡೆದಿತ್ತು. 'ಒಕ ರಾಧಾ ಇದ್ದರು ಕೃಷ್ಣುಲ ಪೆಳ್ಳಿ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನೀವು ನಮಿತಾಗೆ ಹೊಡೆದು, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾಗೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಿತಾ ತುಂಬಾ ಸೋಮಾರಿ
'ನಾನು ನಮಿತಾಗೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಟಿ ಜೊತೆಗೂ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಗಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು ನಾಗೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ. 'ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿಗ್ಗೇ ಗೋವಿಂದಾ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮಿತಾಗೆ ಅದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲೇ ನಮಿತಾ ತುಂಬಾ ಸೋಮಾರಿ' ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ
ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಕರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ, ಹೀರೋ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 'ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು' ಎಂದು ನಾನು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದೆ. ಆಗ ಅವಳು, 'ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಏನನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಳು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದಳೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದರು.
ನಮಿತಾಗೆ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ
ಆಗ ನಮಿತಾಗೆ ಕಪೂರ್ ಎಂಬ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ. ಆತ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆತ ನಮಿತಾಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ. ಕೊನೆಗೆ ನಮಿತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಹೀರೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, 'ಮೊದಲು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಲು ಅವಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ನಾನೇಕೆ ಮಾಡಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಯಾಯವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ನಮಿತಾ ನಂತರ ಪ್ರಭುದೇವ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು' ಎಂದು ನಾಗೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
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