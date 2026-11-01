5 year old girl feeds classmate without arms: ಕೈಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ, 5 ವರ್ಷದ ಸಹಪಾಠಿ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ತುತ್ತು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಈ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತಲೆಬಾಗಿದೆ.
ಮಾನವೀಯತೆ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಮಿಡಿಯುವ ಹೃದಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಐದು ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಲೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ (Lunch Break) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ನಗುನಗುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರೆದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದೇ ತರಗತಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಕಾರಣ, ಆ ಮುಗ್ಧ ಕಂದಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಹಸಿದ ಮುಖದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅದೇ ತರಗತಿಯ ಐದು ವರ್ಷದ ಪುಟಾಣಿ ಬಾಲಕಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆತನ ಬಳಿ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಮಚವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ತುತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನೂ ಊಟವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು, ಆತ ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಕೊರಗಬಾರದು ಎಂಬ ಮುಗ್ಧ ಕಾಳಜಿ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಆ ಬಾಲಕಿ ಕೇವಲ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಗೆಳೆಯನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಗುಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪುಟ್ಟ ದೇವತೆಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಥವಾ ಬಹುಮಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಹಸಿದಿದ್ದ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಮಾತ್ರ!
ಗೆಳತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಆ ನಗು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವನೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಿತ್ತು. ತಾನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಮಾನ, ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು "ನನ್ನ ಆಟಿಕೆ, ನನ್ನ ಊಟ" ಎಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ತೋರುವ ಪ್ರಾಯವಿದು. ಆದರೆ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ ತೋರಿದ ಪರಾನುಭೂತಿ (Empathy) ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗಿಂತ ಇಂತಹ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರುತ್ತಾನೆ
ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ತುಂಬಿರುವ ಇಂದಿನ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಮುಗ್ಧ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮುದ್ದಾದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ನೇಹದ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, "ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಈ ಬಾಲಕಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ (ಅಂಕಗಳು) ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವುದನ್ನಷ್ಟೇ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ವಿಶೇಷ ಚೇತನ (Differently Abled) ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ 5 ವರ್ಷದ ಕಂದ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದು, 'ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ', 'ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಮುಗ್ಧ ಹೃದಯಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿ' ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.