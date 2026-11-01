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- 'ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೊನೆಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ!
'ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೊನೆಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ!
ಚೆಂದದ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಿರಲಿಲ್ಲ. 'ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಕೊನೆಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಈ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರೇಮಕತೆ ಅಸಲೀಯತ್ತು ಇದು..
Sridevi Love Story- Sridevi-Boney Kapoor Love Story, Relationship and Marriage story to know here. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಚಂದದ ನಟಿ, ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಅಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನೇ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳಿವೆ.
ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದ ಬೋನಿ!
1970ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದರಂತೆ. ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ' (Mr. India) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢವಾಯಿತು.
ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಾನಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋನಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದ ಇವರ ಪರಿಚಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ತಿರುಗಿತು.
ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದ ಬೋನಿ!
ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಕಾಳಜಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿತು. ಬೋನಿ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಇತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಆಗಲೇ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. 1983ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೋನಾ ಶೌರಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಂಶುಲಾ ಕಪೂರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದರಾ ಶ್ರೀದೇವಿ?
ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮೋನಾ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಅಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.
ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ನಟಿ!
ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವ ಮೊದಲೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಹೆಸರು ನಟರಾದ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀತೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಮ್ಮೆ 'ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದಿನ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ, ಎರಡು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳು!
1996ರ ಜೂನ್ 2ರಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ. ಬಳಿಕ 1997ರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಜನಿಸಿದರು. 2000ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಖುಷಿ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆಯಿಂದ ಬೋನಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಮೂಡಿತು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ನಡುವೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಒಂದಾದ ಕುಟುಂಬ!
2018ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಈ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಂಶುಲಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಮಲತಂಗಿಯರಾದ ಜಾನ್ವಿ ಹಾಗೂ ಖುಷಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು.
ಹೀಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಒಮ್ಮೆ ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಿದ್ದ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ವಿವಾದ, ಪ್ರೀತಿ, ನೋವು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
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