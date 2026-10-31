Anchor kicks drone: ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಮುಗ್ಧ ಮಾಡೆಲ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವೇ ಬಂದಿದೆ! ನಿರೂಪಕ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದೇ ಈ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸದ್ಯ ಈ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕನೊಬ್ಬ ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಮಾಡೆಲ್ ಒಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ನಿರೂಪಕ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದ ಪರಿಣಾಮ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಮಾಡೆಲ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಡಿದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿರೂಪಕನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ‘ಕೆನಾಲ್ 6’ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ‘ಎಸ್ ಶೋ’ (Es Show) ಎಂಬ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ಈ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಲೈವ್ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅರ್ನೆಸ್ಟೊ ಚವಾನಾ ಎಂಬ ನಿರೂಪಕ, ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಷಣಿಕಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ ಡ್ರೋನ್ಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಒದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ಡ್ರೋನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನರ್ತಕಿ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ರೋಜಾಸ್ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ.
ಡ್ರೋನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೈವ್ ಶೋನಲ್ಲೇ ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಇತರ ಸಹ-ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಆಕೆಯ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಮರಳಿದ ಮಾಡೆಲ್, ತನ್ನ ತುಟಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.
ನಿರೂಪಕನ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಿರೂಪಕ ಅರ್ನೆಸ್ಟೊ ಚವಾನಾ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳದೆ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಕೂಗಾಡಿದ ನಿರೂಪಕನ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅವಿವೇಕದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ನಿರೂಪಕ ಅರ್ನೆಸ್ಟೊ, ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ದುರಂತದಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರು
ಲೈವ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕೃತ್ಯ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದೇ ಪವಾಡ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಡ್ರೋನ್ನ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು (ರೋಟರ್ಗಳು) ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಡ್ರೋನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಅವರ ತುಟಿಗೆ ತಗುಲುವ ಬದಲಿಗೆ, ಕೆಲವೇ ಇಂಚುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದರೆ ಆಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಮುಖ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ಭೀಕರ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನರ್ತಕಿ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಂಕರ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿರೂಪಕ ಅರ್ನೆಸ್ಟೊ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶದ ಅಭಿಯಾನವೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. "ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಕರ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನೇರ ಹಲ್ಲೆ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, "ವಾಹಿನಿಯು ಆತನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಷ್ಟಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.