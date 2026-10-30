BMC AI camera: ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಕಸ ಬಿಸಾಕುವವರ ಮಾನ ಕಳೆಯಲು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೈಟೆಕ್ ಅಸ್ತ್ರವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ! ಕಸ ಎಸೆಯಲು ಮುಂದಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಐ (AI) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಲೌಡ್ಸ್ಪೀಕರ್ನಲ್ಲೇ ಜೋರಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಜನರ ಚಾಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (BMC) ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ’ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಮುಂಬೈನ ಮಾಹಿಮ್ (Mahim) ಪ್ರದೇಶದ ಕಸದ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ‘ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ’ (AI-Powered Camera) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಸದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ರಸ್ತೆಬದಿ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮುಂದಾದರೆ, ಈ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ (Loudspeaker) ಆಡಿಯೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ. "ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ" ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರನ್ನು ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡುಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದೆ 286 ‘ಕಸದ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು’
ಬಿಎಂಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಬರೋಬ್ಬರಿ 286 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಾಣಗಳನ್ನು (Garbage-vulnerable spots) ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕಂದಿವಿಲಿ, ಚಾರ್ಕೋಪ್ ಹಾಗೂ ಮಲಾಡ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ‘ಆರ್-ದಕ್ಷಿಣ’ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (28) ಕಸದ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಗೋವಂಡಿ, ಚೆಂಬೂರು, ದಾದರ್, ಧಾರಾವಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿಮ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 130 ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಖಚಿತ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ದಂಡ (Challan) ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ 286 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಈ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಎಂಸಿಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇ-ಚಲನ್’ (Future Upgrade)
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೌಡ್ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೂಲಕ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Facial Recognition) ಅಥವಾ ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಗೇ ನೇರವಾಗಿ ‘ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇ-ಚಲನ್’ (ದಂಡದ ನೋಟಿಸ್) ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರಲು ಬಿಎಂಸಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ?
ಕೇವಲ ಮುಂಬೈ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ‘ಕಸದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು’ (Black spots) ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂಬೈನ ಈ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.