10 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತಾನು ಪತಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಪತಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯಬೇಕೇ?’ ಎಂಬ ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ… ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿತು!
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಾನು ಪತಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಪತಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪತಿ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು’ ಎಂದ ಮಹಿಳೆ..!
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 10 ವರ್ಷಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದರೂ, ಪತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ಅಳಲು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಜೀವನ, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಆಕೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’!
ಮಹಿಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾನು ಪತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಆದರೆ ಪತಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಆದರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ!
ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರವನ್ನು ‘ಒಂದು ತಪ್ಪು’ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಅದು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಹೊಡೆತ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘10 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯವೇ? ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯವೇ?’
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಒಟ್ಟಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಂಗಾತಿಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮುರಿದರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿಗಿದೆಯೇ?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ‘ತಪ್ಪು’ ಎನ್ನಬಹುದೇ?
ಮಹಿಳೆ ಅದನ್ನು ‘ಒಂದು ತಪ್ಪು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರೂ, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಒಂದು ವರ್ಗವು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೋಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಅವರ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷಯವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಮುರಿದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದು ಸಾಕೇ? ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕೇ?
ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೆದಾಗ ಕ್ಷಮೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ.
ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕೇ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಹೊರಬರುವುದು ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಎದುರಾದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ!
ಈ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಇದು ಎತ್ತಿದೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಳಿಸಿಬಿಡಬಹುದೇ? ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮುರಿದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ನೆನಪುಗಳಿಂದಲೂ ಮರಳಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?
ಇದೇ ವಿಚಾರ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.