ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ 'Jagaddhatri'! ನಟಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಕೊಟ್ಟ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು
'ಪಾರು' ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ 'ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ' ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮದುವೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನೋವಿನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರು ಈಗ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ
ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಎಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 'ಕರುಣೆಯ ಪೈರು, ನಮ್ಮ ಪಾರು...' ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಪಾರು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳೇ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕವೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ (Mokshitha Pai) ಅವರು ಈಗ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ತೆರೆಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಎನ್ನುವುದು ಇದಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಮೋದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಕವಿತಾ ಗೌಡ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಟ ವಿಜಯ ಸೂರ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ನಟಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ, ಬಂದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಟಿಗೆ ಈಗ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಈ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಟಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 1995ರಂದು (ಗೂಗಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ!). ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ನಟಿ?
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಟಿ, ಮೊದಲು ನನಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ. (ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಸೀರಿಯಲ್). ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮದುವೆಯಾದರೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಸುವೆ ಎಂದು ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು.
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ರನ್ನು ನೆನೆದ ನಟಿ
ಅಂದಹಾಗೆ, ನಟಿ ಈಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದದ್ದೇ ಅವರು. 'ನನಗೆ ನಟನೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾರು ಸೀರಿಯಲ್ನ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ಗೆ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂದು ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು ನಟಿ.
ನೋವಿನ ಜೀವನ
ಅಂದಹಾಗೆ, ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಅವರ ಜೀವನ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಅವರ ಸಹೋದರ ವಿಕಲಚೇತನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 22 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಅವರು 8 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ಬುದ್ದಿ ಇನ್ನೂ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಭಾವುಕರಾಗುವ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸುದೀಪ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಅಕ್ಕನೂ ಹೌದು, ಅಮ್ಮನೂ ಹೌದು. ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು.
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
'ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿರಲೇ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಮಾಷೆ, ತರಲೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯನಾದ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದ್ದವು. ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆತ ಒಂದು ಮಗು ಥರ ಇದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
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