Singapore FirstDate app: ಸಿಂಗಾಪುರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮದುವೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರವೇ 'ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್' ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನೇದಿನೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (Birth Rate) ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಿಂಗಾಪುರ ಸರ್ಕಾರ ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮದುವೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 'ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್' ಒಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆ್ಯಪ್
ಸಿಂಗಾಪುರ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಫಸ್ಟ್ಡೇಟ್’ (FirstDate) ಎಂಬ ಹೊಸ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ (ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್) ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, 21-35 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ್ಯಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟ-ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸೂಕ್ತ ಜೋಡಿಯನ್ನು (Match) ಹುಡುಕಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬಳಕೆ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಗೇಲ್-ಶ್ಯಾಪ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್’ (Gale-Shapley Algorithm) ಅನ್ನು ಈ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
‘ಡೇಟ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್’ ಮತ್ತು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ
ಇಬ್ಬರು ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ನಂತರ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಆ್ಯಪ್ ‘ಡೇಟ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್’ ಎಂಬ ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 30,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಆರು ದಶಕಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ದರ (Fertility Rate) 0.87ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಯೋವೃದ್ಧರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26,500 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮತೋಲನ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವೇನಲ್ಲ
ಸಿಂಗಾಪುರ ಸರ್ಕಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ 1984ರಲ್ಲೇ ಪದವೀಧರ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು 'ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್' ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್ಮೇಕಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಸರತ್ತು
ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸವಾಲನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿಂಗಾಪುರ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಆಫರ್ಗಳು (Incentives)
ಬೇಬಿ ಬೋನಸ್ (Baby Bonus): ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮನೆಗಳು (Housing Priority): ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನು (BTO Flats) ಖರೀದಿಸಲು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕರ ರಜೆ (Parental Leave): ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆಗೂ ವೇತನ ಸಹಿತ ರಜೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.