ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮದುವೆಗೆ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕರೆತಂದ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಮಗನನ್ನು ತಂದೆ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಹೊಸ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನನ್ನು ಕಂಡ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ತಂದೆ!
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಲಭದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬಳಿಕ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ತಂದೆ ಮಗನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆತನನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಮದುವೆ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಗನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ!
ಮದುವೆ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನು ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿಗೆ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧದ ನೋವು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ, ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಲು ತಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಾಯಿ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಗನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮಗನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ತಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅತಿರೇಕದ ಭಾವನೆ ತೋರಿಸದೆ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಭಾವನೆಗಳು
ಮಗನನ್ನು ಹಲವು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ತಾಯಿಗೆ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಂತರವನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಪೋಷಕರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನು ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರವಿಡುವ ಬದಲು, ಆಕೆಯ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವರು ತಂದೆಯ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕ್ಷಮೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನವು ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಅಂತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೋವಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ, ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.