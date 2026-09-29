ಬರೋಬ್ಬರಿ 60-80 ದಿನ ಉಪವಾಸವಿರುವ 'ಕಾಳಿಂಗ' ವು ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ ಗೂಡು ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವುದೇಕೆ?
King cobra nest building facts: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಾದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ (King Cobra) ನಂಬಲಾಗದ ಮಾತೃಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾದ ಕರುಣಾಜನಕ ಸತ್ಯ
ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾದ ಕರುಣಾಜನಕ ಸತ್ಯ
ಹಾವು ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಮೇಲೆ ಚೇಳು ಬಿಟ್ಟವರ ಹಾಗೆ ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ಬುಸುಗುಟ್ಟುವ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ (King Cobra) ಎದುರಾದರೆ ಎದೆಬಡಿತವೇ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ವಿಷಕಾರಿ ಎಂದೇ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ತಾಯ್ತನದ (Motherhood) ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕರುಣಾಜನಕ ಸತ್ಯವೊಂದು ಅಡಗಿದೆ.
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಏಕೈಕ ಹಾವು
ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಏಕೈಕ ಹಾವು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಹುತ್ತ, ಬಿಲ ಅಥವಾ ಮರದ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಏಕೈಕ ಹಾವು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಮಾತ್ರ! ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಹಾವಿನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಸತ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ
ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ
ಹೆಣ್ಣು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವ ಮುನ್ನ, ತನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನೇ ಕಸಬರಿಕೆಯಂತೆ (Rake) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಣ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗುಮ್ಮಟಾಕಾರದ (Dome shape) ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗದಂತೆ ಎತ್ತರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಮೂಲದ ಸಮೀಪವೇ ಈ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಗೂಡಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 40 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ (Compost Heat)
ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ (Compost Heat)
ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತದೆ! ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಣ ಎಲೆಗಳು ಕೊಳೆಯುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಾಖವನ್ನು (Compost Heat) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಚಳಿ ಇದ್ದರೂ ಗೂಡಿನ ಒಳಗೆ ಸದಾ 26°C ನಿಂದ 29°C ತಾಪಮಾನ ಇರುವಂತೆ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
60 ರಿಂದ 80 ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ & ಕಾವಲು
60 ರಿಂದ 80 ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ & ಕಾವಲು
ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಹಾವು ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 80 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗೂಡಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅದು ಒಂದು ತುತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನಾಗಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ! ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸವಿದ್ದರೂ, ಗೂಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಡುಹಂದಿ, ರಣಹದ್ದು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದರೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸಿ (Low frequency hiss) ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಗೂಡು ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವ ತಾಯಿ ಹಾವು
ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಗೂಡು ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವ ತಾಯಿ ಹಾವು
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದು ಮರಿಗಳು ಹೊರಬರಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ತಾಯಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಆ ಗೂಡನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ! ಇದಕ್ಕೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಕಾರಣ ಅತ್ಯಂತ ಮನಕಲಕುವಂತದ್ದು..
ಬರೋಬ್ಬರಿ 80 ದಿನಗಳಿಂದ ಹಸಿದಿರುವ ತಾಯಿ ಹಾವಿಗೆ, ಮರಿಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ ವಿಪರೀತ ಹಸಿವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಿಂದುಬಿಡುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ತನ್ನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮರಿಗಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ತಾಯಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಗೂಡು ತೊರೆಯುತ್ತದೆ!
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