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- Chanakya Niti : ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು
Chanakya Niti : ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು
Chanakya Niti : ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ
ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಅದರ ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು
ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರೇ ಕಾರಣರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು. ಪೋಷಕರೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ, ಮಗುವೂ ಅವರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಪದೇಪದೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ತಮಾಷೆಗಾಗಿಯೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಪೋಷಕರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಗು ಇತರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಬದಲು ತಪ್ಪಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುದ್ದು ಮಾಡುವುದು
ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುದ್ದು ಮಾಡಬಾರದು. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ಲೋಕವೊಂದು ಹೀಗಿದೆ:
'ಲಾಲನಾದ್ ಬಹವೋ ದೋಷಾಸ್ತಾಡನಾದ್ ಬಹವೋ ಗುಣಾಃ।
ತಸ್ಮಾತ್ಪುತ್ರಂ ಚ ಶಿಷ್ಯಂ ಚ ತಾಡಯೇನ್ನ ತು ಲಾಲಯೇತ್॥'
ಇದರ ಅರ್ಥ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೋಷಕರು ಮಗುವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಹೆದರದಂತಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಮುದ್ದು-ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಅವರ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಸರಿ-ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮಗು ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಗು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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