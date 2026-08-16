ನಟ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸಹ-ನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ 'ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಗೋವಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಖಡಕ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ನಡುವಿನ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜೋಡಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಟ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರು, ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅವರನ್ನು ಶುಗರ್ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಗೋವಿಂದ ಅವರು ಸಹ-ನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಭರದಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನೇ "ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ" ಎಂದೂ ಕರೆದದ್ದೂ ಅಲ್ಲದೇ, ನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದರಿಂದ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ ಆಗಿರೋ ನಟ ಗೋವಿಂದ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕವೇ ಪತ್ನಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೀತಾ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೋವಿಂದ. ಸುನೀತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ನಟ, "ಸುನೀತಾ ಜಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ನಿಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಜನರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. " ನೀವು ನನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಅದು ಆಹಾರ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ನಾನೆಂದೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೀಳು ಮಾಡಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಿಂದ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು
ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಟಿ ಕೋಮಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು, ಸುನೀತಾ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಅವಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜನರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜನರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಭಯಪಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮುಜುಗರಪಡಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಖ್ಯಾತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ. ಅದರರ್ಥ ನೀವು ಅವರಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ" ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ನಟ, "ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ನಟರು ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಯುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿ ಕಾಣಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಣ್ಣ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಯವಿಟ್ಟು, ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಈ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಮಲ್ ಜೊತೆ ರೂಪ ಸಿನಿಮಾ
ಗೋವಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರ "ರೂಪ" ವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಅದರ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುನೀತಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ, "ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು. ಇದು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳು ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಅವರು ಸಭ್ಯವಾಗಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತೇವೆ." ಎಂದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಮಿಸ್ ಮಾಲಿನಿ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಆಪಾದಿತ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು, ಕೋಮಲ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ 63 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.