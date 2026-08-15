ಬೆಂಗಳೂರಿನ 25 ವರ್ಷದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ತೀವ್ರ ಒಂಟಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಂದ ಕೇಳಿಬರುವ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಬದಲು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲದ ಕೊರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 25 ವರ್ಷದ ಯುವ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯ ಒಂಟಿತನದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರವೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ (1BHK) ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಾಗ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹರಟೆ, ನಗು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಸದ್ದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಪಾರ್ಟಿ ಸದ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯುವಕನಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬದಲು, ತನ್ನೊಂದಿಗೂ ವಾರಾಂತ್ಯ ಕಳೆಯಲು ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಹತಾಶೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಸೂಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ: ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಅಳಲು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ Reddit ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಯುವಕ, ತಮ್ಮ ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಿನಗಳು ಕೇವಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನಗೂ ಅಸೂಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೊಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವಿದೆ, ವಾಸಿಸಲು ಮನೆಯಿದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ವಾರಾಂತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ. ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮುಗಿದು ನೆರೆಹೊರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾದಾಗ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಮೌನವೇ ನನಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೋವಿನಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಂಟಿತನದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ
ಈ ಯುವಕನ ಪೋಸ್ಟ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಐಟಿ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ವಲಸೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ, ಕೋಲಾಹಲದ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಷ್ಟ-ಸುಖ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಸಲಹೆ: ನೀವೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ
ಈ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕನ ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹಲವರು, ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಉಪಕ್ರಮ (Initiative) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಬೆಳೆಸಿ, ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೂರವಾದ ತಮ್ಮದೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, "ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಕಾಯುವ ಬದಲು, ನಾವೇ ಇತರರನ್ನು ಕರೆದು 'ಬ್ರೋ, ಕೆಳಗೆ ಬಾ, ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಭಾನುವಾರದಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.