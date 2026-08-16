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- ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಈ ವಾರ ಹಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವಾರ ಯಾವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಅದರಂತೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 2026) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ . ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ , ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವಾರ ಯಾವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಜಾತಕ
ಈ ವಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಜಾತಕ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಜಾತಕ
ಈ ಅವಧಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ವಾರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ವಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
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