ಮೃತ ಮಗನ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೋದ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರು, ಅಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನೇ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Viral Video: ಮೃತ ಮಗನ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೋದ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿರುವ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. @SULTAN_SS05 ಹೆಸರಿನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ವಿಡಿಯೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ

ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರ, ಮಗನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವನ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ತಾಯಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ತಾಯಿ ಆ ವಸ್ತು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಘಾತದಿಂದ ಕುಸಿದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥವಾದ ಕೋಣೆಯೊಂದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮ್ಯಾಟ್‌ ತೆಗೆದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್‌ ಮೇಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ "Hello Mom" (ಹೆಲೋ ಅಮ್ಮಾ) ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಗನೇ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾವನೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಇದು ಆಕೆಯ ಮೃತ ಮಗನ ಕೋಣೆಯಾಗಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಗನ ನೆನಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಮಗನ ನೆನಪು ಬರೋದು ಸಹಜ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಮರುಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ Hello Mom ಎಂದು ಬರೆದಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದು Hello Mom ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯೂವ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಪಾದರಸದಂತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿಯದ್ದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.

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