Viral Wedding News: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವರ ಮತ್ತು ವಧು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತೀರಿ! ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದಿದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ? ಒಂದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಏನು? ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಕೊಂಡಾಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವರ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಧು ಇರುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಒಂದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೀಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿವಾಹವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕುತೂಹಲದ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಯಾರೀ ವರ? ಮದುವೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?
ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಫರಸಗಾಂವ್ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಬೈಲ್ಗಾಂವ್ ಎನ್ನುವ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಈ ವಿವಾಹದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ವರ. ವರನ ಹೆಸರು ಹಿತೇಶ್ ಯಾದವ್. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ. ಹಿತೇಶ್ ಶಂಕರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಬನಿಯಾಗಾಂವ್ ಮೂಲದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಯುವತಿಯರು ಹಿತೇಶ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಯುವತಿಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸುವ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗೆ ಮೂರೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಸಹಮತ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಲಾಟೆ ಅಥವಾ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವಿವಾಹವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಮದುವೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಮಂತ್ರಣ
ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ವರನು ಇಬ್ಬರು ವಧುಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂದೇ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ವಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಿಗಳಾದ ಸಪ್ತಪದಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಪೂರೈಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು; ಅದರಲ್ಲಿ ವರನ ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಧುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಕಾನೂನಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆಯೇ?
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯದೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ, ವರನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ" ಮತ್ತು "ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ವಿವಾಹ" ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು "ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು" ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.