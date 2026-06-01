ದಳಪತಿಯಿಂದ ಅಧಿಪತಿಯವರೆಗೆ: "ಎಂಜಿಆರ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮತ ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ!" - ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ!
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಶಕೆಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್, ಈಗ ರಾಜಕೀಯದ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಬೃಹತ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಮಾತನಾಡಿದ ರೀತಿ ಈಗ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಭಾಷಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು!
ಎಂಜಿಆರ್ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ವಿನಯ:
ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಾಗರವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾವುಕರಾದ ವಿಜಯ್, ಒಂದು ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. "ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, ದಿವಂಗತ ಸಿಎಂ ಎಂಜಿಆರ್ (MGR) ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು. ಆದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ "ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು. ನಾನು ಕೇವಲ ಎಂಜಿಆರ್, ಅಣ್ಣಾ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಾರ್ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದರು.
ಡಿಎಂಕೆ-ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯತೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್!
ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎಂಬ ಎರಡು ದೈತ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆರು ತಿಂಗಳು ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ, ಆರು ದಿನಗಳೂ ಮೌನವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೇವಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 'ಮೊದಲ ಸೇವಕ'ನನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹವಾ!
ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಬರೋಬ್ಬರಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸ್ವತಃ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಪೆರಂಬೂರು: ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ 1,19,454 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, 53,532 ಮತಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು.
ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಪೂರ್ವ: ಇಲ್ಲಿ 91,381 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 27,416 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈ ಪೆರಂಬೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್:
ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ 'ತಮಿಳಗಂ' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಈಗ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದು ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 1977 ರಿಂದ 1987 ರವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳಿದ ಮೊದಲ ನಟ-ಸಿಎಂ ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಳಪತಿಯ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಜರ್ನಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!