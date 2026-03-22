Social media trending video: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಕ್ಷಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ (Live-in Relationship) ವಿಷಯವನ್ನು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಿಳಿಯಾಗಿದ್ದ ವಾತವರಣ ಈ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.
ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗೆಳೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ವಿಷಯವು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಯಲಾದಾಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ಯ ಬಯಲಾದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಆಘಾತ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನದ ಭಾವನೆಗಳು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುಖಾಮುಖಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ತರುವಂತಿತ್ತು.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗುಂಪು "ಇದು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ, ಮಾಲೀಕರು ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಖಾಸಗಿತನದ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು "ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಯಲಾದಾಗ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
"ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ (Terms and Conditions) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್' ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಇಂತಹ ಮುಜುಗರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿವ್-ಇನ್ ಜೋಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾದ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿತನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿವಾದ
ನೋಯ್ಡಾದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸೇರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
ಹರಿಯಾಣದ ಘಟನೆ
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿವ್-ಇನ್ ಜೋಡಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಾಲೀಕರು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ರೂಮಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಖಾಸಗಿತನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಜೋಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಕೇರಳದ ಪ್ರಕರಣ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಲಿವ್-ಇನ್ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದಾಗ, ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. "ವಯಸ್ಕರು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.