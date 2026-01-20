Indian belief marriage: ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು, "ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಗಂಡನನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವೇ?" ಎಂದರು. ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಮದುವೆ'ಯು ಏಳು ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. "ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ?" ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವರೇ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರು, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು, "ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಗಂಡನನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವೇ?" ಎಂದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಪುನರ್ಮಿಲನವು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕವರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ.
ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ವಿವರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕೇವಲ ಭಾವನೆಗಳು ವಿಧಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅಂದರೆ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವು ಈ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಜಿ.. ಇದೊಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರದ್ಧಾಭರಿತ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಮರಣದ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದಳು. ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಆನೆಯ ರೂಪ ತಾಳಿದನು. ನಂತರ, ಹೆಂಡತಿಯ ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆನೆಯು ಪ್ರಾಣಿ ರೂಪದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು.
ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಂಧಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಜ್ ಜೀ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗಂಡನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಜ್ ಜೀ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ದೇವರ ಮೇಲಿನ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯು ಏಳೂ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.