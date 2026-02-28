ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ಹೋಮ್ ಬ್ರೇಕರ್" (ಮನೆ ಮುರಿಯುವವಳು) ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಸಂಗೀತಾ ಅವರಂತಹ ಗುಣವಂತ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನು ಕಾದಿದೆ..?

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ: 'ಸೌತ್ ಕ್ವೀನ್' ತ್ರಿಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಶುರುವಾಯ್ತು ಭೀಕರ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ!

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾಸಿಪ್ ಎಂದರೆ ಅದು ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್. ಹೌದು, ವಿಜಯ್ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ?

Related Articles

Related image1
Trisha Krishnan: ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ 'ಪವರ್'ಫುಲ್ ರೊಮಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಆಸ್ತಿ ಇಷ್ಟೊಂದಾ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್!
Related image2
Amitabh Bachchan: "ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪುರುಷರು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭೂಮಿ ಉರುಟಾಗಿದೆ!

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ 'ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK) ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಲು ಶುರುವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದರ ಕೋಪವನ್ನು ತ್ರಿಶಾ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ರಿಶಾ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿಮಳೆ ಯಾಕೆ?

ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಫೇಮಸ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲಿಯೋ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಮೀರಿ ಏನೋ ಇದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಾರ್ವೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು, "ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಸ್ವರೂಪ:

ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ಹೋಮ್ ಬ್ರೇಕರ್" (ಮನೆ ಮುರಿಯುವವಳು) ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಸಂಗೀತಾ ಅವರಂತಹ ಗುಣವಂತ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಶಾ:

ಒಂದೆಡೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಟೀಕೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೇಸ್' ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ 'ಥಗ್ ಲೈಫ್', ಅಜಿತ್ ಜೊತೆ 'ವಿಡಾ ಮುಯರ್ಚಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ತ್ರಿಶಾ ಮಾತ್ರ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ತ್ರಿಶಾ ಮೇಲಿನ ಈ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ 'ರೀಲ್ ಲೈಫ್' ಮತ್ತು 'ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್' ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಷಾದನೀಯ. ಈ ವಿವಾದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.