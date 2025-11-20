How men handle anger: "ರಾಜಿ" ಎಂಬ ಪದವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ "ನನ್ನ ಮಾತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು" ಎಂಬ ದುರಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುಗ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ಗಂಡನು ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನ, ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. "ರಾಜಿ" ಎಂಬ ಪದವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ "ನನ್ನ ಮಾತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು" ಎಂಬ ದುರಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುಗ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ಗಂಡನು ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?.
ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರಾವಧಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗರಿಕಪತಿ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ (Brahmasri Garikapati Narasimha Rao) ಅವರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ದೇಶವಾರು ಗಂಡಂದಿರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ಒರ್ವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಅವನು ನೋವು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರದ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗರಿಕಪತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಫ್ರಾನ್ಸ್: ಫ್ರೆಂಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಕಪತಿ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆಗಿಂತ ಆನಂದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ: ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವೇಗದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಕೋಪಗೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವನು ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ವಕೀಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಜಪಾನ್: ಜಪಾನಿನ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಜರ್ಮನಿ: ಹಿಟ್ಲರ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಆ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ?
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಗರಿಕಪತಿ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯನು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಅನಂತ ಸಾಗರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?, ಈ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಗರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?, ಈ ಅನಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ನಾನು' ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು?, ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು? ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳು? ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು? ಎಂದು ಅವನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಆ ವಿಶಾಲ ಸಾಗರದ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರಳಿನ ಕಣವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೋಪವು ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. "ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದೆ?" ಎಂದು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ.
ಗರಿಕಪತಿ ನೀಡಿದ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ.