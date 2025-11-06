Relationship Tips: ಡೇಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಬೇಡಿ!
ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಬಾರದು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಾಮನ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಡೇಟಿಂಗ್ಗೆಂದು ಹೋದಾಗ ಏನನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಹುಡುಗರಾಗಲಿ, ಹುಡುಗಿಯರಾಗಲಿ ತಮ್ಮವರ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಸಂದೇಶವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು?, ಮೊದಲ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮವರು ಮೊದಲ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಬೈ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ?
ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. "ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ಏಕೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ?" ಅಥವಾ "ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಏಕೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಅಪಹಾಸ್ಯದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಮೊದಲ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳುವುದು ಸಲ್ಲ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ನೀವು ಅವರ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಪರಸ್ಪರರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಡೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ನಂತರ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂತರಕ್ಕೆ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮೊದಲ ಡೇಟ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೊದಲ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಬಹುದು?
ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ?
ನಿಮ್ಮ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ?
ನೀವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರಿ?
ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ?
ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ?
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ?
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ?
ನಿಮಗೆ ನೃತ್ಯ ಇಷ್ಟವೋ ಇಲ್ಲವೋ?...ಹೀಗೆ