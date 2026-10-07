ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಖಳನಾಯಕ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಯಕನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ. ತಮ್ಮ 70ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು; ಇದು ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಖಳನಾಯಕರನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ, ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಮಾತಾದ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಕೇವಲ 80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವರು 2000ದ ದಶಕದವರೆಗೂ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಖಳನಾಯಕ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಯಕನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ. ತಮ್ಮ 70ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು; ಇದು ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಮೌನ
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ನಟ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಮದುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ. ಬಿಬಿಸಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೇವಲ 'ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧ' (one-night stand) ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಾವು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಾಲ್ಕು ಮದುವೆ
ನಾಲ್ಕು ಮದುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು? "ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಮದುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಬೀರ್ ಹೇಳಿದರು, "ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಏಳು ಅಥವಾ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು; ಆದರೆ, ನನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆ ಪರ್ವೀನ್ ದುಸಾಂಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ - ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ "ನಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ/
ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 1971ರಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕಬೀರ್, 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖೂನ್ ಭಾರಿ ಮಾಂಗ್, ಮೈ ಹೂ ನಾ, ಕಚ್ಚೆ ಧಾಗೆ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ಕೈಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಸೇರಿವೆ.