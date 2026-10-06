ರಕ್ತಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ರಾಮಿಕಾ ಶಿವು ತಮಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆಫರ್ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೋಪದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಹೊರಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸಕತ್ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೇ ಹೇಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು, ಹೇಗೆ ನವೀರಾದ ಕಥೆಯೊಂದು, ರಕ್ತಪಾತ, ಲಾಂಗು, ಮಚ್ಚು ಇಲ್ಲದೇ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ. ಈಗಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಬಯಸೋದು ಅಶ್ಲೀಲತೆ, ಲಾಂಗು, ಮಚ್ಚು, ಹೀರೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾತ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೆ... ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಯಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂಥ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೋಪೆದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ, ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ನಂಥ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು.
ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ
ಇದೀಗ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಕಲಾವಿದರು. ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸಕತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಇದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳುವುದು ಇದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನಾಗಬಲ್ಲುದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅವರು, ಇರುವ ಮರ್ಯಾದೆ, ಗೌರವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಾವು ಈ ಷೋಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ.
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ವಸಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇದೀಗ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ವಸಂತಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಾಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರಿಗೂ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಹೋದರೂ ಅವರೇ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ, ತಾವು ಏಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಗಲಾಟೆ, ಕಿರುಚಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ನನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ ಎನ್ನೋದನ್ನೂ ಮರೆತು ರೇಗಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಷೋ ನನಗೆ ಆಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋದರೂ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಈ ಷೋಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ನಿಮ್ಮಂಥವರೇ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು ಅಲ್ಲ. ಕಿರುಚಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆತನಕ ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನಟಿಯ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.