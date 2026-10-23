ಬೊಲಿವಿಯಾದ ಸಾಂತಾ ಕ್ರೂಜ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಹುಂಜ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅದರ ಮಾಲೀಕ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕಥೆ ಜಪಾನ್ನ ಹಾಚಿಕೋ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೊಲಿವಿಯಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊರಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಳಿ! ಮಾಲೀಕನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕಥೆ ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ
ಬೊಲಿವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಹುಂಜದ ಕಥೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹುಂಜವನ್ನು ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಿ ಹಾಚಿಕೋವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಲೀಕನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಾಲೀಕನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾರ್ಟಿನ್
ಬೊಲಿವಿಯಾದ ಸಾಂತಾ ಕ್ರೂಜ್ ನಗರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿಕೊ ಡೆಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆ ಬಳಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಹುಂಜವೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಾಲೀಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣವೇ ಮಾರ್ಟಿನ್ನ ನೆಲೆ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರೀತಿ
ಮಾರ್ಟಿನ್ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆಶ್ರಯ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಟಿನ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಸಮೀಪದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಈ ಹುಂಜಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಂತೆ. ಆಹಾರ ನೀಡುವವರ ಬಳಿ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನ್ನ ಹಾಚಿಕೋ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಏಕೆ?
ಮಾಲೀಕ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕವೂ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನಿಗಾಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಪಾನ್ನ ಹಾಚಿಕೋ ನಾಯಿಯ ಕಥೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಈ ಎರಡೂ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆಹಾರದ ಲಭ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಲೆಯೂ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಾರ್ಟಿನ್ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಾರ್ಟಿನ್
ಮಾರ್ಟಿನ್ನ ಕಥೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಲೀಕನ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಹುಂಜದ ಕಥೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾನವೀಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಟಿನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಹುಂಜದ ಕಥೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.