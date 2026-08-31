ಲೋಕಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಕುರಿತು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜಾತಿನಿಂದನೆ, ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲ್ದ್ವಾನಿಯ ಕೊಟ್ಟಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಹವರ್ತಿ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಈ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನಲ್ಲಿ 'ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೂರುದಾರರ ಆರೋಪ ನಿಜವಾದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ. ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾದರೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅವಾಚ್ಯ ಭಾಷೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ
SC/ST ಕಾಯ್ದೆ: ಜಾತಿನಿಂದನೆಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ?
ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಾತಿವಾದಿ, ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಅಥವಾ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1989 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಯೂ ಇದೆ.
ಈ ಕಾನೂನಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 3(1)(ಆರ್) ಮತ್ತು 3(1)(ಗಳು) ಜಾತಿನಿಂದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ, ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ, ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಾತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ
ಕೇವಲ ಜಾತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ವಿವಿಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ ಅಪರಾಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಮಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೆ, ಜಾತಿ ಹೆಸರೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡದ ಸಮಾಜವು ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಶೋಷಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾರತಮ್ಯ, ಹಿಂಸೆ, ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1989 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಗೆ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿತು. ಈಗ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವರ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವುದು, ನಿಂದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದು. ಆಧುನಿಕ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತರರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸಲು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ .
ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ?
ಹಲ್ದ್ವಾನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಿಜವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.