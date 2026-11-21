ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿ, ರಾಜಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ಸಮಾಜಸೇವಕರೂ ಹೌದು. ಈಗ ಕಥೆಗಾರ, ನಟ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ! ಹೌದು, ಲಂಬೋದರ 2.0 ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ.
ಲಂಬೋದರ 2.0 ನಟ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ರೋಚಕ ಜೀವನಗಾಥೆ- Anil Shetty, Lambodhara 2.0 movie actor cinema journey!
ಕನ್ನಡ-ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಲಂಬೋದರ 2.0’ ನಟ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ರೋಚಕ ಜೀವನಗಾಥೆ ಇದು.. ಒಂದೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಬದುಕಲು ಹೊರಟ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗ, ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 75 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಇವರು ಅಧಿಕಾರದ ಮೊಗಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಜೀವನಯಾನದ ಕತೆ ಇದು.. ನೋಡಿ!
ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿ, ರಾಜಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ, ಸಮಾಜಸೇವಕರೂ ಹೌದು. ಈಗ ಕಥೆಗಾರ, ನಟ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ! ಹೌದು, ಲಂಬೋದರ 2.0 ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಥೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಬದುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಒಂದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗನ ಅಸಾಧಾರಣ ಜೀವನಗಾಥೆ ಇದು.
ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಜೀವನವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಂಡ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗ ಈ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ವೈಭವಕ್ಕೂ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ, ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಅನಿಲ್, ಸೀಮಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಭಾವವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯಂತೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಡತನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದೇ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಧೈರ್ಯ!
ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿದ್ದ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರ ಮುಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೂರಿತ್ತು. ತಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು, ತಾನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು!
ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ₹75. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕನಸುಗಳು!
ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನಾಟಕೀಯ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹75 ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ಬಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿತ್ತು. ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳು, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ನಗರ ಜೀವನ- ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂಬ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸ!
ಓದಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅನಿಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವಾಗಿತ್ತು.
ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನವರೆಗೆ!
ಬಹುತೇಕ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹುಡುಕಾಟ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮುಂದೆ ಉದ್ಯಮ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಲಿದ್ದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯುವಕನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಹುಡುಕಾಟ ಅವರ ಲೌಕಿಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಕೇವಲ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಉದ್ಯಮಯಾನ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ₹75 ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ಮುಂದೆ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರು.
ರೈತನ ಮಗನಿಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೊಗಸಾಲೆಯವರೆಗೆ!
ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಉದ್ಯಮಯಾನ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರದ ಅನೇಕ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿತು. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವಲಯ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಫ್ಯಾಷನ್, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಜೀವನಯಾನ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವುದೇ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯಮದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಳಜಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.
ನಾಗರಿಕ ಹೋರಾಟಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮದಾಚೆಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾದರು. 2023ರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಹಂತದವರೆಗೂ ತಲುಪಿದ್ದರು.
ಒಂದು ದಿನದ ಖರ್ಚಿಗೂ ಸಾಕಾಗದಷ್ಟು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗಿತ್ತು. ಕರಾವಳಿಯ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯವರೆಗೆ, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹುದೂರ ಸಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯವೇ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಕನಸು ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕನಾಗುವುದು!
ಹೊಸ ಸಾಹಸ — ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ನಾಯಕ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಾಣುವವರು ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಡಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾದಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನ. ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದು ಮತ್ತೇನೋ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ!
ಅದೂ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಕಥೆ ಬರೆಯಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ!
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಔಪಚಾರಿಕ ಅಭಿನಯ ತರಬೇತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಂಬೋದರ 2.0 ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ‘ಅವ್ಯಕ್ತ’ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಹುಡುಕಾಟದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಪಾತ್ರವಿದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಾಚಿ ಬಿಂದ್ರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾನವ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷದ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
2026ರ ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಲಂಬೋದರ 2.0, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಜೀವನಯಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗ, ಈಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ವೃತ್ತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಜೀವನಕಥೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವುದು ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವರು ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ! ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗುವ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರವೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿನಯದ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕನಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ದಾರಿಗಿಂತ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಿ, ಅದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಜಗತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಬದುಕು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು- 'ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಂದೇ ವೃತ್ತಿ, ಒಂದೇ ಕನಸು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಗುರುತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ' ಅನ್ನೋದು ಎನ್ನಬಹುದು.