ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಟ-ನಟಿಯರ ಸಂಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರವೂ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲ ಅವರ ನಡುವಿನ ಆಸ್ತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಮಂತಾ vs ಶೋಭಿತಾ: ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತೆ? ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಟ-ನಟಿಯರ ಸಂಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರವೂ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲ (Sobhita Dhulipala) ಅವರ ನಡುವಿನ ಆಸ್ತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಯಾರು? ಯಾರ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
ಸಮಂತಾ ಆಸ್ತಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 101 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳದ್ದು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 101 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.5ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡು 'ಊ ಅಂತವಾ'ದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ' ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಷೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್, ಆಡಿ ಕ್ಯೂ7 ಸೇರಿದಂತೆ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳೂ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಇನ್ನು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಶೋಭಿತಾ, ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 7ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರು 70 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ 1' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ.
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಆಸ್ತಿಯೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 154 ಕೋಟಿ!
ಇನ್ನು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 154 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ದಂಪತಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು 164 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ.
ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮೇಲುಗೈ!
ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದರೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 101 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 7ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಧಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆಯ ಮೊತ್ತಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರಗಳಲ್ಲ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಶೋಭಿತಾ ನಡುವಿನ ಈ ಆಸ್ತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ!
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