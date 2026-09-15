ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಆನೆಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಸುಗ್ರೀವ' ಆನೆಯು 5,850 ಕೆಜಿ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಆನೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ಗಾಗಿ 'ಶ್ರೀಕಂಠ' ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು 'ಏಕಲವ್ಯ' ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಗರಿಗೆದರಿದ್ದು, ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಆನೆಗಳ ತಾಲೀಮು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಧನ್ವಂತರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿ ರಾಮ್ ತೂಕ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.
ಆನೆಗಳ ತೂಕದ ವಿವರ:
ಈ ಬಾರಿಯ ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 44 ವರ್ಷದ 'ಸುಗ್ರೀವ' ಆನೆಯು ಭಾರಿ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
- ಸುಗ್ರೀವ: 5,850 ಕೆಜಿ
- ಚೈತ್ರಾ: 3,295 ಕೆಜಿ
- ರೂಪಾ: 3,260 ಕೆಜಿ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಶ್ರೀಕಂಠ (5,790 ಕೆಜಿ) ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ತೂಕದ ಆನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ 5,850 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ 'ಸುಗ್ರೀವ' ಆನೆಯು ಶ್ರೀಕಂಠನನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ದಸರಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಹೊಂದಿದ ಆನೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
12ಕ್ಕೇರಿದ ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:
2026ರ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 12 ಆನೆಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ತಂಡದ ಮೂರು ಆನೆಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿವೆ.
ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಂಜಯ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಏಕಲವ್ಯ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಗೋಪಿ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಆನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ದುಬಾರೆ ಶಿಬಿರದ ಸುಗ್ರೀವ, ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಶಿಬಿರದ ರೂಪಾ (50 ವರ್ಷ) ಮತ್ತು ರಾಮಪುರ ಶಿಬಿರದ ಚೈತ್ರಾ ಆನೆಗಳು ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂರೂ ಆನೆಗಳಿಗೆ ದಸರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಅನುಭವವಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಂಬಾರಿ ಆನೆ 'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು' ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾನೆಯಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ.
ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ:
ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೂರು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದ ಬಳಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ತಂಡದ ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಏಕಲವ್ಯ ಆನೆಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಆನೆಗಳನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದವು.
ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ಅವರು ಆನೆಗಳ ಪಾದ ತೊಳೆದು, ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ, ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಆನೆಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳಾದ ಕಬ್ಬು, ಬೆಲ್ಲ, ಗರಿಕೆ, ಮೋದಕ, ಕಡುಬು ಹಾಗೂ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (DCF) ಡಾ. ಐ.ಬಿ. ಪ್ರಭುಗೌಡ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (RFO) ಯಶ್ಮಾ ಮಾಚಮ್ಮ, ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ (ACP) ಗಳಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ, ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಆಯ್ಕೆ
ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ನಡೆಸುವ ಖಾಸಗಿ ದಸರಾಗೆ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮತ್ತು ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿವೆ.
ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಈ ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀಕಂಠ ಆನೆಯು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಂಠ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಸಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ಆನೆಗಳು ರಾಜವಂಶಸ್ಥ, ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ನಡೆಸುವ ಖಾಸಗಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.