ಇನ್ಸಿಡಿಯಸ್ ತನ್ನ 6ನೇ ಭಾಗವಾದ 'ಇನ್ಸಿಡಿಯಸ್: ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ದರ್' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಲು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ದೆವ್ವ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ನಾವೇ ದೆವ್ವದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಾ?
ಜೆಮ್ಮಾ ಅನ್ನೋ ಡೆಂಟಲ್ ಹೈಜೀನಿಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಅವಳ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವಳ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಕಾಡಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ. 'ದಿ ಫರ್ದರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಆ ಕರಾಳ ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಜೆಮ್ಮಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿರುವ ಸಂಬಂಧ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ, ಆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಲಾಗದ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಜಗತ್ತು, ಯಾವುದು 'ದಿ ಫರ್ದರ್' ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲ ಮೂಡುವಷ್ಟು ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ, ಲಿನ್ ಶೇ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಸ್ ರೈನರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಗಮನವು ಹಳೆಯ 'ಇನ್ಸಿಡಿಯಸ್' ಚಿತ್ರಗಳ ನಂಟು ಮತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದೆವ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬದಲು, "ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ..." ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಒಂದು ಕೊಠಡಿ.
ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಮೂಲೆ.
ಒಂದು ಬಾಗಿಲು.
ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಂಪ್ ಸ್ಕೇರ್ಗಳು ಹೇಗಿವೆ?
ತುಂಬಾ ಇವೆ! ಆದರೆ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದು ಬರುವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರುಚುವಷ್ಟು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಶಾಕ್ ಕಾದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ 'ಇನ್ಸಿಡಿಯಸ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಸ್ಟೈಲ್.
ದಿಂಬಿನ ಕೋಟೆ ದೃಶ್ಯಗಳು... ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್!
ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ದಿಂಬುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡಲು ಕಟ್ಟುವ ಆ ದಿಂಬಿನ ಕೋಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವಾಗಿರದೆ, ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಜೈಲಿನಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು, ಕೇಳುವ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವಷ್ಟು ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
'ದಿ ಫರ್ದರ್' - ಇನ್ನೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು!
'ಇನ್ಸಿಡಿಯಸ್' ಸರಣಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ದಿ ಫರ್ದರ್'. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೀರಿದ ಆ ಕರಾಳ ಲೋಕವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ 'ದಿ ಫರ್ದರ್'ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರಾಸೆ ಇದೆ. ಆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಅದರ ನಿಯಮಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.