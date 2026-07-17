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- The Odyssey Review: ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ಟಾ? ಫ್ಲಾಪಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಮರ್ಶೆ
The Odyssey Review: ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ಟಾ? ಫ್ಲಾಪಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಮರ್ಶೆ
The Odyssey Review: ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
13ನೇ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ಅವರ 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ IMAX ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಕವಿ ಹೋಮರ್ ಬರೆದ 'ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ, ನೋಲನ್ ಅವರ 13ನೇ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.
ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಕಥೆ ಏನು?
ಗ್ರೀಸ್ನ ಇಥಾಕಾ ದ್ವೀಪದ ರಾಜ ಒಡಿಸ್ಸಿಯಸ್, ಟ್ರೋಜನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 'ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಸ್' ತಂತ್ರದಿಂದ ಗ್ರೀಕ್ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುವ ಅವನ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಪ, ಭಯಾನಕ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ಇಥಾಕಾದಲ್ಲಿ, ಒಡಿಸ್ಸಿಯಸ್ನ ಮಗ ಟೆಲಿಮಕಸ್ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟರೆ, ರಾಣಿ ಪೆನೆಲೋಪ್ಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹಲವರು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಡಿಸ್ಸಿಯಸ್ ತನ್ನ ದೇಶ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾನಾ ಎನ್ನುವುದೇ ಕಥೆ.
ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ
ಒಡಿಸ್ಸಿಯಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಡೇಮನ್ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಯೋಧನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪೆನೆಲೋಪ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ, ಪತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ರಾಣಿಯ ನೋವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟಿನ್ಸನ್, ಲುಪಿಟಾ ನ್ಯೊಂಗೊ, ಚಾರ್ಲಿಜ್ ಥರಾನ್, ಜಾನ್ ಬರ್ನ್ಥಾಲ್, ಎಲಿಯಟ್ ಪೇಜ್, ಸಮಂತಾ ಮಾರ್ಟನ್, ಜಾನ್ ಲೆಗ್ವಿಝಾಮೊ, ಬಿಲ್ ಇರ್ವಿನ್, ಬೆನ್ನಿ ಸಫ್ಡಿ ಅವರ ಪೋಷಕ ನಟನೆಯೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಕಥೆ
ಟ್ರೋಜನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ತನ್ನ ಊರು ಇಥಾಕಾಗೆ ಮರಳಲು ಒಡಿಸ್ಸಿಯಸ್ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ದೇವ ಪೋಸಿಡಾನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಫೆಮಸ್ನನ್ನು ಅವನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಅವನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಹಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಒಡಿಸ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಥೆ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ
ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಜಾದೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನವು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. 'ದಿ ಒಡಿಸ್ಸಿ' ಕೇವಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗದೆ, ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು IMAX ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಲನ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
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