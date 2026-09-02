ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರ ಬೃಹತ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಹೋಲಿಕೆಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ದಂತಕಥೆಯ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ!
ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರ ಮೈದಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಬೃಹತ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಈ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತಿವೆ.
ವರದಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 10,450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 1,050 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವಾದ 1,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಫೋರ್ಬ್ಸ್ನ 2026ರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಸ್ಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಾದ 140 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ ಮೈದಾನದ ಒಳಗಿನ ಆಟದಿಂದ ಎಂದರೆ ಕ್ಲಬ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಬೋನಸ್ನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 650 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅಂದಾಜು ಅಂಕಿ-ಅಂಶ!
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಮೆಸ್ಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರೂ, ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಳಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಇಂದಿಗೂ ಸರಿಜೋಡಿಯಿಲ್ಲದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.