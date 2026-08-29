ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಆದಾಯವಿದ್ದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಗಡುವು ತಪ್ಪಿದರೆ ದಂಡ ಸಹಿತ 'ಬಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್' ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಡಿಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದೆ.
ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ, ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ITR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಗಡುವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಗಡುವು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯ?
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಆದಾಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಗಡುವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಸಂಪ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ (Presumptive Taxation Scheme) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೂ ಅವರ ಅರ್ಹತೆ ಆಧರಿಸಿ ಈ ದಿನಾಂಕ ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆದಾಯ ಇದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನವಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಡಿಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ 'ಬಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್' (Belated Return) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 234F ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆದಾಯ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ತೆರಿಗೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ದಿನಾಂಕ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೀಫಂಡ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ರೀಫಂಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು (ಆದರೆ ರೀಫಂಡ್ ಪಡೆಯಲು ರಿಟರ್ನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ).
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ ಕಂಪನಿಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದೆ. ಇವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಕ್ಷನ್ 92E ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.