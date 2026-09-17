ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A08 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 120Hz ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇದರ ಭಾರತದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.

ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A08 ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಉಕ್ರೇನ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 4GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನ ಒಂದೇ ವೇರಿಯೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A08 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು

ಕಂಪನಿಯು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A08 ಫೋನ್‌ಗೆ 10,699 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಹ್ರಿವ್ನಿಯಾ (Ukrainian Hryvnia) ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 23,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 3 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A08 ಯಾವಾಗ ಸೇಲ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.

120Hz ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A08 ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 6.7 ಇಂಚಿನ HD+ PLS LCD ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ. 720 x 1600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಗೆ 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಒನ್ ಯುಐ 8 (One UI 8) ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಫೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2032ರ ವರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

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ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್

6nm ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಹೀಲಿಯೊ G99 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A08 ಫೋನ್‌ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 2.2GHz ವರೆಗಿನ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಡುವ 2 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೋರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 2.0GHz ವರೆಗಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುವ 6 ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೋರ್‌ಗಳಿವೆ. ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 4GB RAM ಹಾಗೂ 128GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೊ ಎಸ್‌ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು 2TB ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

6000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ

6000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A08 ಫೋನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ 4G LTE, ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3 ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಪಿಎಸ್, ಬೈಡೌ (Beidou), ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಮತ್ತು QZSS ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಫೋನ್ 167.4 x 77.4 x 8mm ಅಳತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 197 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದೆ.

50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ನೀಡಿದೆ. f/1.8 ಅಪರ್ಚರ್ ಇರುವ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು 10x ವರೆಗಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ 8MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ 120fps ವರೆಗೆ HD ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A08 ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.