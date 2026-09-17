iQOO 16 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜಿನ್ 6 ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು ₹85,000 ದಿಂದ ₹90,000 ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 'iQOO 16' ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ M16 OLED ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಹಾಗೂ 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು iQOO ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹಾಗೂ 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವ

ಹೊಸ LEAD 2.0 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕಸ್ಟಮ್ ಹೈ-ರಿಫ್ರೆಶ್-ರೇಟ್ ಐಸಿ ಬಳಸಿರುವ ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಏಕರೂಪತೆ ಶೇ. 39.6 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊಳಪಿನ ಏಕರೂಪತೆ ಶೇ. 22.3 ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಗೇಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುವಂತೆ 5,000Hz ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, 500Hz ಮಲ್ಟಿ-ಫಿಂಗರ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ 'Q-Flex' ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 10,000 ನಿಟ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್, 3,300Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಗ್ಲೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷತೆಗಳು

iQOO 16 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜಿನ್ 6 ಪ್ರೊ (Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro) ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಗೂ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು 50MP ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, 100W ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಬೃಹತ್ 8,500mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

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ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನಿನ ಬೆಲೆ CNY 5,000 (ಅಂದಾಜು ₹71,452) ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ iQOO 16 ನ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು ₹85,000 ದಿಂದ ₹90,000 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉನ್ನತ ಗೇಮಿಂಗ್, ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಅನುಭವ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.