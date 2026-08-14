ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಮಾನವೇ ರದ್ದಾದ (Cancel) ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿದೆ..
ಟೊರೊಂಟೊ: ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಮಾನವೇ ರದ್ದಾದ (Cancel) ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಈಗ ಪೋಷಕರ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಕೆನಡಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಿಂದ ಟೊರೊಂಟೊಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ 'ಪೋರ್ಟರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್' (Porter Airlines) ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಗುವೊಂದು ತನ್ನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಷ್ಟೇ ಮನವೊಲಿಸಿದರೂ ಮಗು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಲು ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್ವೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವ ನಿಯಮವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್-ಆಫ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಮಾನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮರುದಿನದ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯವೋ? ಮಾನವೀಯತೆಯೋ?
ವಿಮಾನಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದ ಮಕ್ಕಳು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಅಲುಗಾಟದ (Turbulence) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಗು ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಚಿಮ್ಮುವ (Projectile) ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಗಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪೋರ್ಟರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದ ಕಾರಣ ಇಡೀ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಗು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗು ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗಾಬರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಮಾನವನ್ನೇ ಏಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು? ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಮಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬಾರದಿತ್ತೇ? ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು
ಹಿಂದೆ 2012 ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ಬ್ಲೂ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ಮಗುವಿನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿಮಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವೇ ರದ್ದಾಗಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.