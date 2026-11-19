ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬಂದರೆ ಪದೇಪದೇ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಕ್ಸಿಯಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಣೆಯ ಭಯ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೆಸೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ತಡವಾದಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬಂದರೆ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತಾ?
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಉತ್ತರ ಬರದಿದ್ದರೆ ಪದೇಪದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಏಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಿದೆಯೇ? ಮಾತನಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ (Attachment Style), ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ (Rejection Sensitivity) ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
1. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆ
ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಂದಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಬೇಗನೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ತಡವಾದಾಗ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡಬಹುದು.
2. ಆಂಕ್ಸಿಯಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
ಕೆಲವರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 'ಆಂಕ್ಸಿಯಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್' (Anxious Attachment) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹವರು ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲು ತಡವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ.
2022ರಲ್ಲಿ 'Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 302 ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯುವಕರ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಆಂಕ್ಸಿಯಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
3. ಉತ್ತರ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸೇ ಕಥೆ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ
ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖಭಾವ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬರಲು ತಡವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. 2025ರಲ್ಲಿ 'Computers in Human Behavior' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಸೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆತಂಕ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಪದೇಪದೇ ಫೋನ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆಯುವುದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ನಿರಾಶೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೆಲಸದ ಬದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
5. ಈ ಆತಂಕದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ?
- ತಡವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
- ಪದೇಪದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
- ತಡವಾದ ಉತ್ತರದಿಂದ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜಗಳವಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿ.
- ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.