Bengaluru traffic viral video: ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ನಗರ ತಲುಪೋದು ಮೊದಲಾ? ಅಥವಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮುಟ್ಟೋದು ಮೊದಲಾ? ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ರೋಚಕ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಮ್ಮಿಯೇ.. ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಹಾಗೂ ಶಾಕಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಕ್ರೇಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (KIA) ಈ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲನೇ ಯುವಕ: ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ವಿಮಾನವೇರಿ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಎರಡನೇ ಯುವಕ: ಅದೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜೆಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ (JP Nagar) ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ.
ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು!
ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿ ಹೇಗಿತ್ತು?
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಯುವಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ವಿಮಾನವೇರಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ.
ಆದರೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಯುವಕನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹುಡುಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಶಾಕಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ತಲುಪಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತ ಇನ್ನು ಜೆಪಿ ನಗರ ತಲುಪಿರಲೇ ಇಲ್ಲ! ಆತ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ತಮಾಷೆಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್
"ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ನಗರ ತಲುಪುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ವೇಗ!" ಎಂದು ತೋರಿಸಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. "ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಜವಾದ ಮುಖ", "ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ಗೇ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು!" ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೋವನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ದರ vs ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ
ಕೇವಲ ಸಮಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಜೆಪಿ ನಗರ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಬ್ (Ola/Uber) ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೋಲ್ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ₹1,500 ರಿಂದ ₹2,200 ವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈಗೆ ₹2,500 ರಿಂದ ₹3,000 ಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ! 'ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಚೀಪ್ & ಬೆಸ್ಟ್' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಥವರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ! ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ವಾಯುಮಾರ್ಗದ ಅಂತರ ಸುಮಾರು 980 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳು! ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಜೆಪಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೂರ ಕೇವಲ 45 ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ! ಆದರೂ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ) ಈ 50 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ!