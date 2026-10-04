Iran President touching feet truth: ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸತೀಶಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರೇ? ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಈ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಹಿಂದಿರೋ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ (Masoud Pezeshkian) ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗುರು ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸತೀಶಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಸಂತರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರು ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಮಿ ಸತೀಶಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರೇ ಘಟನೆಯ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ (Fact Check)
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದಂತೆ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೂದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೆನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿದಾಗ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣದ ಸಣ್ಣ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, 'ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸತ್ಯಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾಮಿ ಸತೀಶಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ (Gen-Z) ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಭಾರತ-ಇರಾನ್ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಶತಮಾನಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಇರಾನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಮಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಮಾದರಿ ಎಂದರು.
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸನಾತನ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವ. ಹಿಂದೂ, ಇಸ್ಲಾಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಯಹೂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವುದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅಸಲಿ ಸತ್ವ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇವಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವದಂತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಜನ್ಯದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸತೀಶಾಚಾರ್ಯ ಪರಿಚಯ
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಸತೀಶಾಚಾರ್ಯರು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಯುವಜನತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರು ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.