Benefits of Eating Tulsi: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಳಸಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸೇವಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ತಾಕಿದರೂ ಗಂಟಲು ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂಗು ಸೋರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಡಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2ರಿಂದ 5 ತಾಜಾ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲು ತುಳಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ 4 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
1. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇವು ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ನೀಡಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಗಂಟಲಿಗೆ ಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪದೇಪದೇ ಶೀತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವವರು ತುಳಸಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
2. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ
ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾದಾಗ ತುಳಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರಾಮ ಸಿಗಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಮುಖ್ಯ.
3. ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳಿದ್ದು, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಸೇವಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?
ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ 2ರಿಂದ 5 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗಿಯಬಹುದು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ತುಳಸಿ ಚಹಾ: 5ರಿಂದ 6 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಸೋಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸುವುದಾದರೆ ಚಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಸೇರಿಸಿ.
ತುಳಸಿ ನೆನೆಸಿದ ನೀರು: ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 2 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಯಾರೆಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು?
ತುಳಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು, ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.