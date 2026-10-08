Mysore Palace viral video: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಾಜವೈಭವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳೂ ಇವೆ. ಅರಮನೆಯ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವರ್ಣಚಿತ್ರವೊಂದರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಎತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರಾಜರ ಪಾದಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಭವ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ರಾಜವೈಭವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳಿಗೂ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅರಮನೆಯ Art Galleryಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುವ ನೂರಾರು ಅಪರೂಪದ ತೈಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ರಹಸ್ಯ?
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಂದರವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ! ನೀವು ಕೊಠಡಿಯ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜರ ಕಾಲುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೇ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎತ್ತ ಸಾಗಿದರೂ ಅವರ ಪಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ (Optical Illusion) ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅದ್ಭುತ 3D ಕಲೆ
ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು-ನೆರಳಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳ ತತ್ವವನ್ನು (Perspective technique) ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಲವೆಡೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾದಗಳೇ ನಮ್ಮ ಚಲನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'poovan_asymptote' ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅರಮನೆಯ ಈ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು 'ಅದ್ಭುತ', 'ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲೆಗೆ ನೀಡಿದ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದರ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ.
'ಮೊನಾಲಿಸಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಕಲಾ ಕೌಶಲ್ಯ
ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಾ ವಿಂಚಿಯ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ 'ಮೊನಾಲಿಸಾ' ಪೇಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು (Mona Lisa Effect). ಆದರೆ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾದಗಳೇ (Feet) ವೀಕ್ಷಕರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗುವುದು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದುವರಿದ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಾಪ್ರಿಯರು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾದ 'ಚಿತ್ರಶಾಲೆ' (Portrait Gallery) ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶರಾಜ ಅರಸ್ ದಂಪತಿಯ ಈ ಅಪರೂಪದ ತೈಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅರಸರು ಯಾರು?
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶರಾಜ ಅರಸ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವಿ ಸರದಾರರು ಹಾಗೂ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು. ರಾಜಮನೆತನದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನವಿತ್ತು.
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೌತುಕದ ಅನುಭವ
ನೀವು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಎದುರು ನಿಂತು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಬಲಕ್ಕೆ ನಡೆದಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಗ ಅವರ ಪಾದಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ರೋಮಾಂಚನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ