ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾವುಕನಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ, ಮನೆಯ ನೆನಪು ಎಷ್ಟು ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಮನಕಲಕುವ ಕ್ಷಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಓದಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಟ, ಪಾಠ, ಹೊಸ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ನೆನಪು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಾರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು!
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಫೋನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಾಲಕ ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅಮ್ಮನ ಧ್ವನಿ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನೋವು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಬಾಲಕ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೇ ಆತನಿಗೆ ಮನೆಯ ನೆನಪು, ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನ ಸುಲಭವಲ್ಲ!
ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಟಗಳು, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ಮನೆಯವರ ನೆನಪು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ, ಅಪ್ಪನ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವುದು ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಮ್ಮನ ಧ್ವನಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ!
ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗಿಂತ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಮ್ಮನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗುವ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸಿಗಲಾರದು.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲ; ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಮಮತೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಮನೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಘಟನೆ ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ: ಮಕ್ಕಳು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ.