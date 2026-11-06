ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ರೇಗಿಸಿದ ತಂದೆ, ಬಳಿಕ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆದ ಘಟನೆ ಮಗಳು ಮತ್ತು ತಂಗಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಳಿಕವೂ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆದ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ! ಮಗಳ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್
ಕೆಲವು ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮದುವೆಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿನ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತೋರುವ ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತುಂಟಾಟಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?
ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಕೆ Redditನ r/TeenIndia ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ತನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಗುತ್ತಾ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಕಾಲು ಎಡವಿ ಬೀಳುವಂತಾದಾಗ ತಂದೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೀಳದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಯನ್ನು ರೇಗಿಸಿದ ಪತಿ; ನಾಚಿ ನಕ್ಕ ಪತ್ನಿ!
ತಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂದೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ, ಬೀಳುವ ನಾಟಕವೇಕೆ?" ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರೇಗಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಪತಿಯ ಈ ತುಂಟ ಮಾತಿಗೆ ತಾಯಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂಗಿಗೆ ನಗು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ; ನಂತರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಯುವತಿ, "ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಬ್ಬರು ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರೇನೋ!" ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರವೂ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕಂಡು ಆಕೆಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಆಗಿದೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಯುವತಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಯುವತಿ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರದಿಂದಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಯುವತಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಫೋಟೋ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯದ್ದಲ್ಲ, Pinterestನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಯುವತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ವಿವರಿಸಿದ ನೈಜ ಘಟನೆಯೇ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.